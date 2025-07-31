Откачка воды и расчистка дорог. Последствия непогоды устраняют в трех областях Беларуси

В Гродненской области подразделения МЧС три раза выезжали на распиловку деревьев в Лидском, Новогрудском и Щучинском районах. В Лидском районе на территории молочно-товарной фермы подразделения МЧС оказывали помощь в откачке воды, скопившейся в результате выпадения осадков. Здания комплекса не подтоплены.
30 июля в Гомельской области работники МЧС два раза привлекались на распиловку и уборку упавших на проезжую часть деревьев в Лельчицком и Калинковичском районах.
В Минской области после прохождения ливня 30 июля подразделения МЧС семь раз привлекались для откачки воды в Логойском, Минском, Молодечненском, Пуховичском, Смолевичском, Стародорожском районах.
По уточненным данным, вследствие прохождения 29 июля грозового фронта с порывами ветра повреждены кровли 25 жилых домов в Минском районе. Там сегодня задействована усиленная группа спасателей и аварийных служб. Запланировано привлечение 43 единиц техники и 285 человек, из них 24 единицы техники и более 160 работников спасательного ведомства.
Работы направлены на устранение угроз жизни и здоровью граждан, расчистку дорог и подъездов к объектам критической инфраструктуры, обеспечение доступа аварийных служб к местам проведения восстановительных работ.