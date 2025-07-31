Откачка воды и расчистка дорог. Последствия непогоды устраняют в трех областях Беларуси

По уточненным данным, вследствие прохождения 29 июля грозового фронта с порывами ветра повреждены кровли 25 жилых домов в Минском районе. Там сегодня задействована усиленная группа спасателей и аварийных служб. Запланировано привлечение 43 единиц техники и 285 человек, из них 24 единицы техники и более 160 работников спасательного ведомства.