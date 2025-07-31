Временное ограничение доступа к мобильному интернету наблюдается в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе крупнейшего телеком-оператора региона.
Ограничения, уточняется, связаны с вопросом безопасности и затрагивают всех пользователей мобильной связи.
Проблемы с доступом в интернет начались примерно с 8:40 по московскому времени. При этом голосовая связь работает в обычном режиме.
Напомним, жителям Крыма объяснили причину перебоев мобильной связи 23 мая. Проблемы, оказалось, появились в связи с механическими повреждениями оптического кабеля в городе и на севере Крыма.
Ранее мы писали, что крымский парламент готовит обращение в Государственную Думу РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.