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Временное ограничение доступа к мобильному интернету наблюдается в Крыму

Утром в Крыму зафиксирован сбой в работе мобильной интернета.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

Временное ограничение доступа к мобильному интернету наблюдается в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе крупнейшего телеком-оператора региона.

Ограничения, уточняется, связаны с вопросом безопасности и затрагивают всех пользователей мобильной связи.

Проблемы с доступом в интернет начались примерно с 8:40 по московскому времени. При этом голосовая связь работает в обычном режиме.

Напомним, жителям Крыма объяснили причину перебоев мобильной связи 23 мая. Проблемы, оказалось, появились в связи с механическими повреждениями оптического кабеля в городе и на севере Крыма.

Ранее мы писали, что крымский парламент готовит обращение в Государственную Думу РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.