Временное ограничение доступа к мобильному интернету наблюдается в Крыму

Ранее мы писали, что крымский парламент готовит обращение в Государственную Думу РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.