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Космонавт из Красноярска Кирилл Песков продемонстрировал работу компаса на МКС

Видео он поделился в своем телеграм-канале.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Роскосмос

Космонавт из Красноярска Кирилл Песков поделился в своем телеграм-канале видео, в котором продемонстрировал, как ведет себя компас на борту Международной космической станции (МКС).

Он отметил, что Земля делает полный оборот вокруг своей оси за сутки, в то время как станция облетает планету 16 раз. В своем ролике Песков показал, как компас реагирует на эти движения, а для наглядности включил карту, на которой движущаяся точка обозначала местоположение станции.

«Для наглядности на фоне включил карту. Движущаяся точка на ней — наша станция», — пишет космонавт.