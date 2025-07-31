Космонавт из Красноярска Кирилл Песков продемонстрировал работу компаса на МКС

Он отметил, что Земля делает полный оборот вокруг своей оси за сутки, в то время как станция облетает планету 16 раз. В своем ролике Песков показал, как компас реагирует на эти движения, а для наглядности включил карту, на которой движущаяся точка обозначала местоположение станции.