Паром с людьми и автомобилями застрял посреди Байкала

На Байкале в проливе Ольхонские ворота застрял пассажирский паром. Видео с места случившегося опубликовала одна из пассажирок водного транспорта в соцсетях. По словам женщины, судно отошло от берега и после несколько раз пыталось развернуться, затем судно начало относить в открытый Байкал, передает ИА IrkutskMedia.
Как уточняется на видео, всего на пароме было 30−40 человек и 17 автомобилей. На помощь к судну прибыл другой паром «Семен Батагаев». По словам автора видео, поездка с таким неожиданным поворотом событий заняла 70 минут.
Как удалось выяснить ИА IrkutskMedia, Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организована проверка, так как была техническая неисправность одного из паромов. В частности, были неполадки с рулевым управлением. Судно отбуксировал «Семен Батагаев». Во время отбуксировки техническую неисправность удалось устранить, после чего паромы продолжили работу в штатном режиме.