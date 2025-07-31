Паром с людьми и автомобилями застрял посреди Байкала

Как удалось выяснить ИА IrkutskMedia, Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организована проверка, так как была техническая неисправность одного из паромов. В частности, были неполадки с рулевым управлением. Судно отбуксировал «Семен Батагаев». Во время отбуксировки техническую неисправность удалось устранить, после чего паромы продолжили работу в штатном режиме.