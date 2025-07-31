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В Башкирии подешевели иномарки

Цены на отечественные авто, наоборот, растут.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

С начала года в Башкирии изменилась стоимость автомобилей. Отечественные марки стали дороже, в то время как цены на иномарки показали обратную динамику, сообщает Росстат.

Так, за первые семь месяцев 2025 года машины российского производства в Башкирии подорожали в среднем на 31 тысячу рублей, что составило 2,3% от первоначальной стоимости. К середине лета средний ценник достиг отметки в 1 394 464 рубля.

В противовес отечественному авторынку, иномарки в Башкирии подешевели на 0,3% (7 811 рублей). Теперь средняя стоимость зарубежного автомобиля в регионе составляет 2 436 902 рубля.

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