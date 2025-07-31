Леонид Якубович: Медаль за освоение целинных земель мне дороже заработанного

Меня возили в детский сад, который располагался прямо напротив Кремля, на этой стороне Москвы-реки… Это был детский сад Министерства обороны. Мы туда ехали на трамвае, а потом шли пешком. И вот однажды, это я очень хорошо помню, мне было года четыре, трамвай на повороте взвизгнул, помнишь, звук такой? Отец меня плашмя ляпнул об асфальт и лег сверху. Рефлекс на звук снаряда… Ну и все, мы пошли домой, ни в какой детский сад я не попал в тот день.