Леонид Якубович: Медаль за освоение целинных земель мне дороже заработанного

80-летие отмечает 31 июля Леонид Якубович. Миллионы россиян знают его прежде всего как ведущего телеигры «Поле чудес», которым он стал еще в 1991 году. «Вечерняя Москва» побеседовала с юбиляром.
С Леонидом Якубовичем мы знакомы уже 40 лет. Поэтому могу утверждать, что, едва ли не единственному из ТВ-знаменитостей такого масштаба, ему удалось пройти испытание «медными трубами» без последствий. Якубович умудрился не «хватануть звездочку». Может, потому, что стал всесоюзно известен не в юном возрасте, а может, просто в силу природного здравомыслия. По моему глубокому убеждению, он не просто шоумен и многолетний телеведущий популярнейшей программы «Поле чудес», а масштабное явление отечественного масс-культа, с которым мне выпала удача побеседовать накануне его 80-летнего юбилея.
— Леонид Аркадьевич, закономерно начать с родителей. Как они познакомились?
— Мать окончила Первый медицинский и работала врачом. Она даже один раз ездила с Бурденко на фронт.
Тогда было принято под разные праздники отправлять подарки на фронт. Отец получил две варежки. Одна крохотная, одна нормальная и обе — на правую руку. Написал ответ. «Дорогая Римма, спасибо большое, но…» Она страшно переволновалась и отправила ему письмо, мол, она никогда не вязала. «Извините, дорогой товарищ». И на этот раз послала теплые носки: один 42-го размера, а другой — 36-го. И тогда отец понял, что это судьба.
Он приехал в Москву, познакомились, в 1944-м расписались. И отец уехал обратно. Воевал в 108-й стрелковой дивизии, дошел до Восточной Пруссии, там был ранен. Его наградили орденом Красной Звезды. У меня даже есть фотография, где сам Буденный вручает ему награду.
— За что именно орден?
— Часть оказалась в окружении, заканчивались боеприпасы, и командир дивизии приказал их доставить. Отец с товарищами на трех машинах отправились на задание, а на обратном пути в с двух сторон пошли немецкие танки.
Первая машина успела, во второй был отец, который увидел, что третья машина встала, водителя убили. Он добежал до нее, сел за руль, а стартер не срабатывает, колеса пробиты. И в этот момент немецкий танк пушкой ударил сзади, машина с ходу завелась, и отец успел проскочить к своим.
— У меня отец тоже в 17 ушел добровольцем на фронт и тоже воевал в Восточной Пруссии. И ранен был, и тоже орденоносец. Но не любил рассказывать про войну. Ваш как, рассказывал?
— Нет. Почти ничего. Отец сначала носил ордена, как все фронтовики. Потом наступил период, когда стал носить только планки. А потом перестал носить и планки. А когда приходили ребята-однополчане, они курили, вспоминали, но мне — «иди погуляй».
Отец не мог смотреть фильмы про войну, у него сразу начинали трястись плечи, и тут же мать подходила: Аркадий, Аркадий, папиросу, рюмку и «идем, идем».
Меня возили в детский сад, который располагался прямо напротив Кремля, на этой стороне Москвы-реки… Это был детский сад Министерства обороны. Мы туда ехали на трамвае, а потом шли пешком. И вот однажды, это я очень хорошо помню, мне было года четыре, трамвай на повороте взвизгнул, помнишь, звук такой? Отец меня плашмя ляпнул об асфальт и лег сверху. Рефлекс на звук снаряда… Ну и все, мы пошли домой, ни в какой детский сад я не попал в тот день.
— Вы один из очень немногих моих знакомых, который жил при Сталине…
— Я его видел на трибуне. Сидел у папы на плечах во время демонстрации. Это был, по-моему, если от мавзолея считать, то ли 9-й, то ли 10-й ряд. Отца уже из армии тогда вышибли…
— Что значит «вышибли»?
— Ну… «дело врачей». Всех по этой национальности вычищали отовсюду. Несмотря на то что отец — орденоносец…
— Вам было восемь, когда Сталин умер. В семье это как-то обсуждалось?
— Вот это я тоже очень хорошо помню. Дед Семен Цезаревич был истово верующий, вот как бывают верующие люди, почти до фанатизма: вот все, что пишут газеты, правда, считал он. Абсолютно дикие споры с отцом… Мать была за правду и всегда говорила: «Тихо, соседи, тише уже, тише». 12 соседей у нас было. Мы жили так: 30-метровая комната была разделена перегородками на маленькие. В большой жили бабушка с дедушкой, в одной маленькой жили дядя, тетя, моя сестра, а в другой — папа, мама и я.
Еще очень хорошо помню часы с боем, стол, на котором мы играли в пинг-понг, когда его раскладывали. Куда это все делось, я не помню. Единственное, что осталось и до сих пор у меня хранится, — небольшая картина.
Нашей соседкой была Ольга Ивановна со взрослой дочерью, которой, наверное, лет 35 было. Потом мне мать говорила, что всю жизнь они с отцом были благодарны Ольге Ивановне за то, что она на отца не написала донос в 1937 году. И на деда никто донос не написал, поэтому они остались живы в эти годы.
Вообще дружно жили с соседями. Очень хорошо помню чемпионат мира по футболу, проходивший в Англии: у нас был телевизор и у соседей был телевизор, два матча одновременно транслировали из Лондона и Ливерпуля, и весь подъезд сидел у нас.
— В школе хорошо учились?
— А я вечернюю школу оканчивал, поскольку из обычной удрал в шестом классе. В Сибирь.
— Из школы — в Сибирь? Зачем?
— Меня всю жизнь тянет за хвост какой-то случай. Мы шли с приятелем, с Колей Болотовым, по улице. Мне было значит… 15 лет. Оказались напротив планетария, на той стороне Садового кольца, где находился клуб туристов, и прямо к стене были приляпаны такие записочки с телефончиками: «Требуются два студента на работу в Восточную Сибирь в экспедицию профессора Вашкова». Вот черт нас дернул! Мы вошли. «Вы хотите в экспедицию? Пожалуйста, Центральный научно-исследовательский дезинфекционный институт». Очаровательный дядька совершенно, на всю жизнь я его запомнил, Андрей Алексеевич. Он спросил: ребята, вы в каком классе?
Я явился домой, имея в руках рюкзак, резиновые сапоги и штормовку. И сказал, что уезжаю в Сибирь. Мать сказала: поешь сначала. Отец дал трешник, добавил, что, наверное, на дорогу хватит. На следующее утро я уехал поездом Москва — Лена.
Вернулся в сентябре, пошел в вечернюю школу. Рад этому обстоятельству несказанно, потому что, чтобы учиться в вечерней школе, надо было где-то работать. И опять случай невероятный. Я был у кого-то в гостях в Лефортове и перся пешком домой, потому что денег у меня на автобус не было. Шел по набережной и увидел — «отдел кадров» (авиационного завода. — «ВМ»). Ну и стал работать токарем. Потом перешел в электромеханический цех и сделался электромехаником по грузоподъемным устройствам — лифты, краны.
— То есть для этого не требовалось образования, получения каких-то навыков?
— Я же учеником сначала был: ученик токаря, ученик электромеханика, потом первый разряд, второй, третий, четвертый и аж пятый разряд. Эти люди меня воспитали. Мне запрещалось курить, хотя они брали меня с собой в компанию. Они не давали мне пить никогда, хотя там очень лихая компания была. Они следили за мной невероятно: я учился в вечерней школе, так они у меня дневник проверяли — бригада!
Я обожал завод, был влюблен в него, без кавычек. В фильме «Большая перемена» песня есть: «А я всего один из вас, меня зовут, меня зовут рабочий класс»…
— Про ваш документальный проект «Восьмидесятники». Вы посвятили его людям, рожденным в 1945-м, ровесникам нашей Победы. Он про тех, которые никуда не повернули, ни на что не повелись и не предали то лучшее, что в них воспитало непростое время… Почему пришла идея сделать этот проект?
— Я подумал, что есть очень много людей, на чьих глазах прошла история страны. Мы же привыкли мерить историю крупными событиями: целина, «Братская» ГЭС, полет Юрия Гагарина в космос… Но ведь и судьбы маленьких людей, как ручеечки, могут слиться в большую реку.
— Про Гагарина: расскажите о впечатлениях мальчика, услышавшего, что советский человек покорил космос.
— Я могу это сравнить только с киношными кадрами празднования Дня Победы. Я больше никогда в жизни не видел такого единого восхищения народа. Мне 16 лет, я учусь в девятом классе, помню, идет урок черчения. И тут директор школы срочно зовет всех на школьный двор и объявляет о полете вокруг Земли советского космонавта Юрия Гагарина. Мы стали кричать: «Ура! Мы первые!», танцевали…
Нас всех отпустили с уроков, мы высыпали на улицу Чкалова. Батюшки мои, мы еле протолкались! И нас понесла людская волна… Ну, это было что-то фантастическое, я думаю, что страна подобного больше не видела! Люди целовались, обнимались, дарили что-то друг другу… Ликование было, я клянусь, это было что-то невероятное!
Я потом уже очень коротко познакомился с отрядом космонавтов…
— Уже в телевизионный период?
— Нет, раньше, когда учился в институте электронного машиностроения. А до этого прошел туры в трех театральных вузах. Во МХАТе — один тур, а в ГИТИСе — все три. А через год я понастоящему влюбился в КВН и перешел учиться в МИСИ имени Куйбышева, потому что там была команда КВН. У меня вся жизнь делится на завод, КВН и телевидение. Когда мы выбегали на выездной конкурс, народ орал: «МИСИ, давай!».
Санечка Масляков, когда я зашелся в кашле (коклюш случился, а надо было выходить на сцену), долбал меня по спине, пока я не пришел в себя. Вот что такое КВН по тем временам. Это такое товарищество, такое братство! Мы, 13 студентов МИСИ, поехали играть в Молдавию с командой КВН Кишинева. Это была одна из последних прямых трансляций, с «хоккейным вариантом» — с 40-минутной, по-моему, паузой, когда что-то отмонтировать можно было. Конечно, мы совершенно обалдели от Кишинева: 13 копеек стоил стакан вина.
Масляков вместе со Светой Жильцовой поехали открывать эту историю. Вдруг какая-то женщина выходит на сцену и говорит: извините, пожалуйста, у меня есть несколько слов. И обратилась к залу: «Друзья мои, молдаване, кишиневцы, мы же все славимся гостеприимством, как же так получается? Приехали 13 человек из МИСИ, а весь зал болеет за наших. Давайте-ка разделимся. Левая половина зала будет болеть за Кишинев, а правая половина зала будет болеть за МИСИ». Правая половина зала встает и уходит. Проходит полчаса, и зрители возвращаются. Каждый держит по канистре с вином. Каждый!
Я не помню, чем кончилась эта игра. Они орали, они истово за нас болели, они выпивали за нас…
— 1960-е — это не только Юрий Алексеевич Гагарин, это и Никита Сергеевич Хрущев, и вся эта эпопея с Америкой, кукурузой…
— Ты знаешь, а я вот больше всего запомнил не это. До нас дошло выступление Хрущева на съезде, где произошло развенчание Сталина (XX съезд КПСС, на котором осудили культ личности Сталина, состоялся 14−25 февраля 1956 года. — «ВМ»). Это был тяжелый удар. Люди, которые любили или не любили Сталина, вдруг увидели, что все рушится. Я не знаю, как в других домах, но в своем очень хорошо помню некую растерянность. Я думаю, что на этом заканчивался Советский Союз…
— Тем не менее, по ощущениям, это было счастливое время?
— Абсолютно. Это было счастливое время, потому что мы все были молодые. И я был воспитан на том, что «у нас лучше», потому что не все зависит от денег.
— Это ощущение, оно применимо ко всему поколению людей, которых вы называете восьмидесятниками?
— Я думаю, что к большинству из них. Даже те, которые поносили советскую власть, все равно не ставили деньги во главу угла. Было что-то другое, стоящее над материальными ценностями. Я не могу это объяснить… Тогда какая-нибудь грамота ЦК комсомола стоила дороже, чем все ваши зарплаты, понимаешь? И БАМ! Я, например, три раза был на целине. И моя медаль за освоение целинных земель мне дороже заработанного. И несколько поколений выросло на этом.
ОБ АВТОРЕ.
Евгений Додолев — известный журналист и медиаменеджер, в настоящее время ведущий авторских программ на каналах «Россия 1» и «Москва 24».
Леонид Якубович согласился сняться в боди-хорроре Валерии Гай Германики «Ням-ням». Режиссер рассказала о чем, будет сериал.