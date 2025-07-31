От большегрузов до транспорта с заключенными: кому запретят движение во Владивостоке на ВЭФ

развязка на улице Маковского в районе пересечения с трассой Де-Фриз — Седанка — Патрокл; пересечение улиц Адмирала Горшкова и Анны Щетининой; пересечение Дальней с трассой Де-Фриз — Седанка — Патрокл; пересечение Снеговой с трассой Де-Фриз — Седанка — Патрокл; пересечение Фадеева с трассой Де-Фриз — Седанка — Патрокл; в районе дома № 13 на Космонавтов; в районе пересечения Катерной и Коммунаров; заезд в туннель с Некрасовской и Гоголя; в районе улицы Луцкого; заезд на Золотой мост с Калинина, Ужгородской и Очаковской; в районе развязки на улице Басаргина.