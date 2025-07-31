От большегрузов до транспорта с заключенными: кому запретят движение во Владивостоке на ВЭФ

«В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму и усиления мер безопасности на отдельных участках улиц дальневосточной столицы появятся временные дорожные знаки. Они будут распространять свое действие на большегрузный транспорт массой более пяти тонн. Также ограничения коснутся техники, перевозящей взрывоопасные, радиоактивные или отравляющие вещества, вооружение, боеприпасы и заключенных», — сообщили в управлении дорог администрации города.
Транспортные ограничения на острове Русский.
С 7:00 1 сентября до 24:00 7 сентября будет полностью запрещен въезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, а также автомобилей, перевозящих опасные грузы без специальных разрешений, на все автомобильные дороги острова Русский. Парковка любых транспортных средств на островных трассах запрещается с 7:00 2 сентября, за исключением машин, имеющих специальные пропуска.
Ограничения в городском округе.
На территории Владивостока с 7:00 3 сентября вводится полный запрет на перевозку опасных грузов, включая взрывчатые, радиоактивные и отравляющие вещества, оружие и боеприпасы, а также транспорт с заключенными. Дополнительно с 3 по 7 сентября с 7:00 до 22:00 будет запрещено движение транспортных средств массой более пяти тонн в зонах проведения форума, на гостевых маршрутах и основных трассах проезда.
Новые дорожные знаки появятся на участках:
развязка на улице Маковского в районе пересечения с трассой Де-Фриз — Седанка — Патрокл; пересечение улиц Адмирала Горшкова и Анны Щетининой; пересечение Дальней с трассой Де-Фриз — Седанка — Патрокл; пересечение Снеговой с трассой Де-Фриз — Седанка — Патрокл; пересечение Фадеева с трассой Де-Фриз — Седанка — Патрокл; в районе дома № 13 на Космонавтов; в районе пересечения Катерной и Коммунаров; заезд в туннель с Некрасовской и Гоголя; в районе улицы Луцкого; заезд на Золотой мост с Калинина, Ужгородской и Очаковской; в районе развязки на улице Басаргина.
Помимо транспортных ограничений, на время проведения форума во Владивостоке будут действовать особые режимы пользования водной акваторией и воздушным пространством. Также временно приостанавливаются все дорожные и земляные работы, гидравлические испытания коммуникаций и другие потенциально мешающие мероприятия.
Ранее «ФедералПресс» написал о деловой программе Восточного экономического форума. Она охватит шесть основных треков с детальным рассмотрением вопросов регионального развития, включая специальные бизнес-диалоги с ключевыми странами региона.