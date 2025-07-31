Стало известно, сколько получают курьеры в Новосибирской области

Аналитики Авито Работы зафиксировали рост соискательской активности на курьерские позиции в Новосибирской области. По итогам II квартала 2025 года регион занял второе место по заинтересованности в данной сфере.
Согласно исследованию, количество запросов контактов работодателей в Новосибирской области выросло за год на 41%. Средние предлагаемые зарплаты курьерам в регионе варьируются от 100 000 до 130 000 рублей в месяц.
Аналогичный рост интереса к курьерским вакансиям (+41%) наблюдается и в Красноярском крае, где зарплатные предложения составляют от 90 000 до 120 000 рублей в месяц.
Директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков отметил, что спрос на курьеров стимулирует активный туристический и дачный сезон, а региональные различия в уровне зарплатных предложений обусловлены особенностями локальных рынков труда и логистической инфраструктуры.
Сезонный фактор назван одним из ключевых драйверов на рынке доставки, поскольку летом значительно расширяется карта заказов и, соответственно, спрос на исполнителей.