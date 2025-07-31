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Утром 31 июля в центре Ростова отключился мобильный интернет

Перебои мобильного интернета вновь произошли в Ростове.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Утром 31 июля в центре Ростова-на-Дону временно перестал работать мобильный интернет. Об этом рассказали жители города, сейчас у некоторых еще наблюдаются сложности с загрузкой страниц и отправкой сообщений в мессенджерах.

По данным сервиса сбой.рф, перебои отмечаются с раннего утра, но о массовом отключении речи не идет.

Напомним, подобные случаи происходят периодически. По информации областных властей, это связано с работой по обеспечению безопасности населения, так как украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.

Ранее на Дону из-за интернет-сбоев перенастроили голосовую связь.

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