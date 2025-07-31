Утром 31 июля в центре Ростова отключился мобильный интернет

Утром 31 июля в центре Ростова-на-Дону временно перестал работать мобильный интернет. Об этом рассказали жители города, сейчас у некоторых еще наблюдаются сложности с загрузкой страниц и отправкой сообщений в мессенджерах.
По данным сервиса сбой.рф, перебои отмечаются с раннего утра, но о массовом отключении речи не идет.
Напомним, подобные случаи происходят периодически. По информации областных властей, это связано с работой по обеспечению безопасности населения, так как украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.
Ранее на Дону из-за интернет-сбоев перенастроили голосовую связь.
Подпишись на нас в Telegram.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше