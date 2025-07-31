Суд оставил без рассмотрения еще один иск о сносе ТЦ у шоссе Космонавтов

Дело о сносе ТЦ «Кольцо» рассматривалось в суде с декабря 2024 года. Администрация Индустриального района просила назначить по нему судебную строительно-пожарную экспертизу, однако в июне отозвала ходатайства об этом. Также по предложению истца заседание откладывалось в связи с намерением заключить с ответчиком мировое соглашение. Позднее власти ходатайствовали об отзыве заявления и рассмотрении дела по существу в отсутствие его представителей. Суд ходатайство удовлетворил, заявление подлежало возврату истцу. Дважды представители администрации не являлись в суд. Учитывая повторную неявку истца на заседание, а также то, что ответчик на рассмотрении дела по существу не настаивал, суд оставил иск мэрии без рассмотрения.