Подписано соглашение о внедрении новых образовательных инициатив на Юге страны

Стратегическая сессия, посвященная обзору отраслевых запросов на IT-компетенции в перспективе пяти лет, состоялась в рамках первого открытого заседания Комитета цифровой трансформации и искусственного интеллекта межвузовской Ассоциации СЭТ / BSAARC. По итогам мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Сбером и Южным федеральным университетом. Оно будет направлено на развитие совместных образовательных, научных и профориентационных проектов.
Планируется, что в рамках соглашения будут реализованы совместные проекты в сфере IT-образования, включая использование передовых методик и программ, таких как у «Школы 21», которая выступит партнёром вуза, обеспечив практическую подготовку студентов через решение реальных кейсов и внедрение лучших отраслевых практик.
— Сотрудничество с вузом — это важный шаг в развитии IT-экосистемы региона. Объединение академических знаний вуза и практического опыта банка позволит готовить высококвалифицированных специалистов, востребованных в эпоху цифровой трансформации. Студенты уже во время учебы смогут работать с актуальными кейсами, осваивать практические навыки и быстрее адаптироваться к требованиям рынка, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
По словам проректора по цифровой трансформации ЮФУ Александра Трофимчука, заключенное соглашение объединяет усилия в стремлении к инновациям и совершенствованию образования. Такое сотрудничество охватывает широкий спектр направлений: от профориентации и развития молодежного предпринимательства до цифровой трансформации образовательного процесса.
Напомним, Ростовская область стала одним из регионов, на территории которых откроется кампус «Школы 21». Соответствующее соглашение подписали глава региона Юрий Слюсарь и Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме-2025.