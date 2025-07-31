Подписано соглашение о внедрении новых образовательных инициатив на Юге страны

Стратегическая сессия, посвященная обзору отраслевых запросов на IT-компетенции в перспективе пяти лет, состоялась в рамках первого открытого заседания Комитета цифровой трансформации и искусственного интеллекта межвузовской Ассоциации СЭТ / BSAARC. По итогам мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Сбером и Южным федеральным университетом. Оно будет направлено на развитие совместных образовательных, научных и профориентационных проектов.