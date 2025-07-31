Названо лучшее время для утренней тренировки

Об этом RT рассказал дзюдоист и тренер общества спортивных единоборств «Отечество» Егор Малкин.
По его словам, наилучшее время для занятий — с 6:30 до 8:00. В этот период тело уже проснулось, но еще не погружено в бытовые задачи. Тем, кто тяжело переносит утреннюю активность, стоит перенести зарядку на дневное время или начать с легкой разминки после завтрака.
Чтобы не терять мотивацию, важно готовить все с вечера: одежду, коврик, воду. Базовый комплекс включает суставную разминку, приседания, отжимания, подъемы коленей, наклоны и планку. Общая продолжительность — 10−20 минут. Нагрузку лучше увеличивать постепенно.
Завершить тренировку рекомендуется дыхательной практикой в формате «квадрат» — вдох, пауза, выдох и снова пауза по 4 секунды. Такой ритм успокаивает нервную систему и помогает плавно начать рабочий день.
Эксперт подчеркнул, что цель утренней активности — почувствовать бодрость. Уже через 10−14 дней организм адаптируется, и утренние тренировки войдут в привычку.