Названо лучшее время для утренней тренировки

По его словам, наилучшее время для занятий — с 6:30 до 8:00. В этот период тело уже проснулось, но еще не погружено в бытовые задачи. Тем, кто тяжело переносит утреннюю активность, стоит перенести зарядку на дневное время или начать с легкой разминки после завтрака.