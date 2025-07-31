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Незабываемая смена: гости из России отдохнули в летнем лагере «Анор» Ташобласти

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В летнем оздоровительном лагере «Анор» завершилась смена с участием гостей из России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik.uz

Дети из Брянской и Белгородской областей провели 13 насыщенных дней в живописном Бостанлыкском районе Ташкентской области. Для ребят подготовили яркую программу: мастер-классы, индийский праздник Холи, дискотеки и традиционные песни у костра.

Каждая страна по-своему уникальна, везде свои традиции, своя еда. Здесь необычная погода — все просто замечательно. Это как бесконечный праздник и бесконечное лето. Мне тут очень понравилось.

поделился впечатлениями участник смены из Белгорода Сергей Быхун

В последний день для ребят устроили прощальный ужин, экскурсию по Ташкенту, а также вручили почетные грамоты и памятные подарки.

Спасибо большое Узбекистану за теплый и радушный прием. В последний день нам показали видеоролики о нашем отдыхе в лагере — я очень растрогалась.

рассказала белгородчанка Милана Жуненко

Многие ребята нашли друзей, их дружба продолжится и после лагеря.

Мы обменялись номерами и теперь будем общаться.

уверена еще одна гостья из Белгорода Вера Балабанова

В церемонии закрытия смены приняли участие временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, представители Федераций профсоюзов двух стран, а также сотрудники Департамента организации отдыха и оздоровления детей Республики Узбекистан.