Незабываемая смена: гости из России отдохнули в летнем лагере «Анор» Ташобласти

Дети из Брянской и Белгородской областей провели 13 насыщенных дней в живописном Бостанлыкском районе Ташкентской области. Для ребят подготовили яркую программу: мастер-классы, индийский праздник Холи, дискотеки и традиционные песни у костра.
Каждая страна по-своему уникальна, везде свои традиции, своя еда. Здесь необычная погода — все просто замечательно. Это как бесконечный праздник и бесконечное лето. Мне тут очень понравилось.
В последний день для ребят устроили прощальный ужин, экскурсию по Ташкенту, а также вручили почетные грамоты и памятные подарки.
Спасибо большое Узбекистану за теплый и радушный прием. В последний день нам показали видеоролики о нашем отдыхе в лагере — я очень растрогалась.
Многие ребята нашли друзей, их дружба продолжится и после лагеря.
Мы обменялись номерами и теперь будем общаться.
В церемонии закрытия смены приняли участие временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, представители Федераций профсоюзов двух стран, а также сотрудники Департамента организации отдыха и оздоровления детей Республики Узбекистан.