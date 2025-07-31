3G и 4G отключают в Приморье: власти объяснили причины перебоев с интернетом

«Эта мера абсолютно вынужденная, это — купирование угрозы. Мы должны обеспечить безопасность жителей, безопасность наших детей», — заявил министр цифрового развития и связи Приморского края Андрей Клементьев.
Сбои затронули сразу несколько районов Владивостока, наиболее остро проблему почувствовали жители трех микрорайонов — Чуркина, Патрокла и Змеинки. По словам местных жителей, интернет пропадает при въезде в эти районы и появляется вновь лишь после выезда. Теряют доступ к мобильным данным абоненты всех основных операторов. Сигнал нестабилен, особенно в помещениях. При этом голосовая связь, экстренные вызовы и SMS продолжают работать.
Жители жалуются на сбои в работе терминалов, затрудненную оплату товаров и невозможность пользоваться онлайн-сервисами. В магазинах просят платить наличными, водители такси не могут принять заказы через приложения, не работает навигация.
«Сейчас это делать крайне затруднительно: невозможно “поймать” заказ, нажать “поехали” или “завершить”. Приходится ездить по точкам, где интернет “прорывается”», — рассказала жительница Чуркина, работающая в такси.
По информации краевого минцифры, временно отключаются только диапазоны 3G и 4G, работа голосовой связи остается приоритетной. Сроков завершения ограничений не называют.
Ранее подобные меры уже вводились в ряде приграничных регионов России. По словам экспертов, они направлены на усиление кибербезопасности и минимизацию рисков информационных утечек.