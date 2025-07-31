3G и 4G отключают в Приморье: власти объяснили причины перебоев с интернетом

Сбои затронули сразу несколько районов Владивостока, наиболее остро проблему почувствовали жители трех микрорайонов — Чуркина, Патрокла и Змеинки. По словам местных жителей, интернет пропадает при въезде в эти районы и появляется вновь лишь после выезда. Теряют доступ к мобильным данным абоненты всех основных операторов. Сигнал нестабилен, особенно в помещениях. При этом голосовая связь, экстренные вызовы и SMS продолжают работать.