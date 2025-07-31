С 2026 года планируется запустить строительство платных дорог из Ташкента

Строительство планируют начать по программе модернизации международных трасс. Финансирование обеспечат мировые финансовые организации.
Помимо развития дорог в республике, правительство также намерено начать проект по прокладке высокоскоростного ж/д маршрута из Ташкента в Самарканд. В планах запустить ж/д сообщение между Нукусом и Бухарой.
Глава Минтранса Илхом Махкамов в феврале сказал, что платные дороги из Ташкента в Андижан и Самарканд начнут строить с нынешнего года. По его словам, первый проект заинтересовал 30 компаний.