Экс-главу КирМоса Сергея Миронова признали виновным и отпустили из-под стражи

Еще один эпизод обвинения в злоупотреблении полномочиями из корыстной заинтересованности связан с матерью Миронова. По версии следствия, она в августе 2018-го сдала три помещения почти на 500 квадратных метров. Позже арендодатель провел там ремонт с самовольной перепланировкой и открыл магазин. Следствие уверено, что перепланировку Миронов, будучи главой района, одобрил задним числом, так как для легального одобрения требовались дополнительные документы, которые не были вовремя оформлены.