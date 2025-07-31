В городскую больницу Усолья-Сибирского поступит новое оборудование

Так, министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов посетил местные медучреждения. В Усольской городской больнице министр проверил ход ремонта приемного отделения и обсудил с персоналом необходимость обновления оборудования. В ближайшее время будет отремонтирован аппарат для МСКТ, решается вопрос ввода в эксплуатацию нового рентген-аппарата. Для операционного блока необходимо приобрести видеолапароскопическую стойку и светильники. Всего 2025 году на приобретение медицинского оборудования и мебели выделено 23,8 млн рублей за счет средств ОМС.