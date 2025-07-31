В городскую больницу Усолья-Сибирского поступит новое оборудование

В Усолье-Сибирском и Усольском районе недавно с рабочим визитом побывал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Традиционно в таких поездках его сопровождают министры регионального правительства, проверяя работу профильных объектов.
Так, министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов посетил местные медучреждения. В Усольской городской больнице министр проверил ход ремонта приемного отделения и обсудил с персоналом необходимость обновления оборудования. В ближайшее время будет отремонтирован аппарат для МСКТ, решается вопрос ввода в эксплуатацию нового рентген-аппарата. Для операционного блока необходимо приобрести видеолапароскопическую стойку и светильники. Всего 2025 году на приобретение медицинского оборудования и мебели выделено 23,8 млн рублей за счет средств ОМС.
В поселке Железнодорожный Андрей Модестов оценил качество ремонта во врачебной амбулатории и поручил с сентября возобновить здесь продажу лекарственных препаратов.
Также проверены уже отремонтированные ранее Усольский роддом и гинекологическое отделение и патологоанатомическое отделение.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Цишковский проинспектировал ремонт дороги к селу Мальта в поселке Белореченский. Участок протяженностью 609 метров приводится в порядок по региональной программе «Транспортный каркас Иркутской области». Работы будут закончены в этом году.
Министр образования Максим Парфенов посетил Усольский техникум сферы обслуживания, который, как и все организации среднего профессионального образования, готовится к приему комиссии, оценивающей готовность к началу учебного года.
Заместитель министра культуры Иркутской области Руслан Дячук побывал в центральной городской библиотеке Усолья-Сибирского. Учреждение было модернизировано благодаря нацпроекту «Культура» (с 2025 — «Семья»), а в прошлом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив здесь организовали подготовку для экскурсоводов.