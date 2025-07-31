В Красноярском крае директор магазина задолжал сотрудникам почти полмиллиона

Кассирам из Дзержинского района помогли вернуть 450 тысяч рублей, которые им задолжали на работе. Женщины трудились целый год и верили, что работодатель их не подведет. Но вместо расчетов он предложил сотрудникам написать заявления об увольнении «по собственному желанию». Когда те поинтересовались про зарплату и выходное пособие, то услышали: «Денег нет». Задолжали им немало.