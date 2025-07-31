В Красноярском крае пройдет массовая проверка водителей

С вечера пятницы на самые аварийно опасные участки дорог выведут дополнительные экипажи ДПС. Они будут ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе выявление нетрезвых водителей, с участием которых с начала года произошло уже 171 ДТП, в которых пострадали 211 человек и 41 погиб.
Усиление контроля будет не только на оживленных федеральных и краевых автодорогах, но и в дачных массивах и сельской местности — там инспекторы будут выявлять нарушения, допущенные водителями мотоциклов и других сезонных транспортных средств.
Особое внимание уделят и работе с несовершеннолетними водителями. Такие в текущем году попали в 32 ДТП, в результате которых 32 ребенка пострадали и один погиб.
В ГАИ пояснили, что проведение таких рейдов способствует уменьшению количества нарушений ПДД и предпосылок для их совершения:
«Главной целью мероприятия является повышение уровня безопасности на дорогах, снижение аварийности, а также сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения».