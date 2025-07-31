В Красноярском крае пройдет массовая проверка водителей

С вечера пятницы на самые аварийно опасные участки дорог выведут дополнительные экипажи ДПС. Они будут ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе выявление нетрезвых водителей, с участием которых с начала года произошло уже 171 ДТП, в которых пострадали 211 человек и 41 погиб.