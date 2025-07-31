Первые домашние матчи МХК «Ладья» в новом сезоне пройдут 10 и 11 сентября

Стало известно, когда тольяттинская молодежка сыграет на своем льду в предстоящем чемпионате.
В прошлом сезоне МХЛ «Ладья» заняла второе место в Серебряном дивизионе на Востоке с 76 очками. В плей-ин уступили «Авто» из Екатеринбурга — 2:0 в серии (1:3, 2:5).
Первые домашние игры в новом розыгрыше «регулярки» пройдут 10-го и 11 сентября (6+). Волжане примут «Снежных Барсов» из Астаны. Коллектив из Казахстана завершил прошлый чемпионат на восьмой строчке с 35 баллами.
Ранее 17-летний вратарь Николай Мурашов пополнил состав тольяттинской «Ладьи». С ним заключили двустороннее соглашение на три сезона.
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