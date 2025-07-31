Власти соседнего с Новосибирском Кузбасса ограничат мобильный интернет

«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, которых не коснутся данные ограничения. Также будет доступна голосовая связь, отправка смс-сообщений, а вызвать экстренные службы по номеру 112 можно будет независимо от оператора связи», — отмечается в официальном сообщении правительства Кузбасса.