Власти соседнего с Новосибирском Кузбасса ограничат мобильный интернет

В отдельных районах Кемеровской области с сегодняшнего дня вводятся временные ограничения на работу мобильного интернета. Как сообщает пресс-служба администрации региона, эти меры приняты для повышения уровня безопасности.
«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, которых не коснутся данные ограничения. Также будет доступна голосовая связь, отправка смс-сообщений, а вызвать экстренные службы по номеру 112 можно будет независимо от оператора связи», — отмечается в официальном сообщении правительства Кузбасса.
При этом голосовая связь, отправка SMS-сообщений и возможность вызова экстренных служб по номеру 112 сохранятся в полном объеме. Власти советуют жителям заранее подготовиться к временным неудобствам: загрузить офлайн-карты для навигации, продумать альтернативные способы безналичной оплаты, при необходимости использовать проводные интернет-каналы.
Ограничения носят временный характер, точные сроки их действия не уточняются. Администрация области обещает оперативно информировать население обо всех изменениях в работе связи.