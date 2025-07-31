В Новосибирске создали сердце системы охлаждения коллайдера NICA

Как пояснил главный научный сотрудник ИЯФ Василий Пархомчук, охлажденные пучки позволяют быстрее набирать статистику важных событий, сокращая время экспериментов. Коллайдер NICA, один из российских проектов класса «мегасайенс», призван воссоздать условия, существовавшие в первые мгновения после Большого взрыва, и помочь понять, как формировались протоны и нейтроны. Первые эксперименты на установке уже начались этой весной.