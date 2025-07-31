В Новосибирске создали сердце системы охлаждения коллайдера NICA

Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН в Новосибирске разработали и запатентовали уникальный соленоид — центральный элемент системы охлаждения коллайдера NICA, расположенного в подмосковной Дубне. Это устройство позволит ускорить эксперименты по изучению зарождения Вселенной.
Соленоид предназначен для системы электронного охлаждения (СЭО), которая сжимает и стабилизирует пучки ионов перед столкновением. Чем плотнее пучок, тем выше эффективность экспериментов. Конструкция, состоящая из более чем 40 тысяч деталей, обеспечит необходимые параметры для исследований.
Как пояснил главный научный сотрудник ИЯФ Василий Пархомчук, охлажденные пучки позволяют быстрее набирать статистику важных событий, сокращая время экспериментов. Коллайдер NICA, один из российских проектов класса «мегасайенс», призван воссоздать условия, существовавшие в первые мгновения после Большого взрыва, и помочь понять, как формировались протоны и нейтроны. Первые эксперименты на установке уже начались этой весной.