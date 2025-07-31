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Участника СВО избили металлической трубой в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СК по Новосибирской области представить доклад о расследовании уголовного дела по факту нападения на участника СВО.

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Источник: Росгвардия

По сообщениям СМИ и публикациям в соцсетях, в Черепаново Новосибирской области местный предприниматель по имени Айк, владелец кафе, напал на мужчину, ранее воевавшего в зоне СВО. Он избил его металлической трубой, а позже оскорблял потерпевшего в телефонном разговоре.

По информации пользователей, нападавший ранее уже допускал высказывания, оскорбляющие местных жителей по национальному признаку, также в соцсетях рассказали и о нападениях на женщин.

«Ну вот, неужели хоть кто-то этого на чистую воду вывел. А то все плохие, а он хороший. Пусть расскажет, как он людей втаптывает. Баб долбит, перцовкой заливает», — написали под видеозаписью с избиением в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас следственное управление СК России по Новосибирской области будет вести расследование по данному делу.

Напомним, что в Новосибирской области беременную женщину избили на территории СНТ.