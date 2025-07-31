Участника СВО избили металлической трубой в Новосибирской области

«Ну вот, неужели хоть кто-то этого на чистую воду вывел. А то все плохие, а он хороший. Пусть расскажет, как он людей втаптывает. Баб долбит, перцовкой заливает», — написали под видеозаписью с избиением в соцсети «ВКонтакте».