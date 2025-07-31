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С 1 марта 2027 года изменится форма медзаключения для водителей

Минздрав: форма медицинского заключения для водителей изменится с 1 марта 2027 г.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Форма медицинского заключения для водителей в России изменится с 1 марта 2027 года, сообщило министерство здравоохранения РФ.

«Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые Федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О безопасности дорожного движения” и статью 10 Федерального закона “О персональных данных”, вступят в силу с 1 марта 2027 года”, — говорится в Telegram-канале Минздрава.

Уточняется, что к этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения.

«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет», — подчеркнули в ведомстве.