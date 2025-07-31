С 1 марта 2027 года изменится форма медзаключения для водителей

«Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые Федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О безопасности дорожного движения” и статью 10 Федерального закона “О персональных данных”, вступят в силу с 1 марта 2027 года”, — говорится в Telegram-канале Минздрава.