Экс-мэру Сочи предъявили новое обвинение

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому предъявили обвинение по трем эпизодам легализации преступно нажитого имущества, информацию РИА Новости подтвердил его адвокат Константин Трапаидзе.
«Да, обвинение предъявлено», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Бывшему мэру вменены преступления по части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Защитник уточнил, что супруге экс-мэра Янине Копайгородской обвинение по этой статье не предъявлено.
По данным следствия, Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Экс-мэру также инкриминировали получение при посредничестве жены взятки от бизнесмена на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ).
Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО.
Свою вину супруги не признают.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября 2024 года.