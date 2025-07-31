«Ауди» за долги по алиментам: что еще могут конфисковать у злостного неплательщика

В Москве у мужчины-должника по алиментам изъяли автомобиль марки «Ауди А4». При этом его сумма задолженности составила более 440 тысяч рублей, сообщила столичная прокуратура. Что еще могут изъять у должников и что делать с разницей в сумме долга и изъятого имущества, выясняла «Вечерняя Москва».
Что могут забрать.
По словам бывшего следователя, адвоката Вадима Багатурии, судебные приставы могут наложить арест на любое движимое и недвижимое имущество, если человек является злостным неплательщиком.
— Причем не имеет значения, будет ли это задолженность по алиментам или по потребительским кредитам. В равной степени человек может потерять абсолютно любое имущество: движимое и недвижимое. К примеру, если у человека есть большой дом, его могут конфисковать в счет погашения долгов, то же самое касается автомобиля или квартиры, — пояснил эксперт.
Но в первую очередь судебные приставы рассматривают конфискацию самых ликвидных активов, пояснил Багатурия. К ним относятся:
автомобиль, квартира, дом.
Однако если ликвидного имущества у неплательщика нет, приставы могут забрать и бытовую технику, дополнил адвокат.
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Что делать с разницей в суммах.
При этом даже если сумма долга гораздо меньше стоимости крупных активов, их все равно конфискуют, но вернут остаток средств владельцу, предупредил адвокат:
— Даже если долг по алиментам или кредитам у человека совсем небольшой, приставы могут забрать машину или квартиру, но вернуть ему остаток средств. Потому что любую бытовую технику — холодильник, микроволновую печь или телевизор — гораздо сложнее продать и выручить с них деньги. С автомобилем или квартирой таких проблем не возникает — их реализовать проще.
В России с мая действует реестр злостных неплательщиков алиментов. Общая база данных позволяет принять ограничительные меры в отношении нарушителей, в частности лишить доступа к государственным интернет-сервисам и порталу госуслуг.