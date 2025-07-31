«Ауди» за долги по алиментам: что еще могут конфисковать у злостного неплательщика

— Причем не имеет значения, будет ли это задолженность по алиментам или по потребительским кредитам. В равной степени человек может потерять абсолютно любое имущество: движимое и недвижимое. К примеру, если у человека есть большой дом, его могут конфисковать в счет погашения долгов, то же самое касается автомобиля или квартиры, — пояснил эксперт.