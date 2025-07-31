В Краснокамске осудили женщину за ложное сообщение о теракте

В Краснокамске 41-летнюю женщину признали виновной в заведомо ложном сообщении о теракте. Такое решение вынес городской суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Инцидент произошел в мае этого года. Утром в экстренные службы поступил анонимный звонок: женщина сообщила, что в одной из квартир на улице Культуры мужчина удерживает заложницу и угрожает взорвать дом, открыв газ.
На вызов незамедлительно прибыли полицейские и другие экстренные службы. Однако в ходе проверки выяснилось, что сообщение не соответствует действительности.
Правоохранители быстро установили, кто звонил. Выяснилось, что звонившая — местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, накануне между ней и бывшим мужем произошел конфликт, в ходе которого он ее избил. После этого она убежала к матери и, желая отомстить, позвонила в службы с чужого телефона и придумала историю о теракте.
Во время дознания женщина признала свою вину и раскаялась. Она пояснила, что была на взводе и не думала о последствиях своего поступка. Суд назначил ей наказание — один год ограничения свободы.