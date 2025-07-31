В Краснокамске осудили женщину за ложное сообщение о теракте

Правоохранители быстро установили, кто звонил. Выяснилось, что звонившая — местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, накануне между ней и бывшим мужем произошел конфликт, в ходе которого он ее избил. После этого она убежала к матери и, желая отомстить, позвонила в службы с чужого телефона и придумала историю о теракте.