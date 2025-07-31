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Медицинский туризм приносит Молдове сотни миллионов долларов: К нам едут лечить зубы, наводить красоту и в надежде стать родителями

В первом квартале 2025 года доходы уже достигли 16,5 млн, а по итогам года могут превысить 75 миллионов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Медицинский туризм приносит Молдове сотни миллионов долларов в год.

По оценкам экономиста Вячеслава Ионицэ, только в 2024 году Молдова получила свыше 64 миллионов долларов за предоставление медицинских услуг иностранным гражданам. В первом квартале 2025 года доходы уже достигли 16,5 миллионов, а по итогам года могут превысить 75 миллионов долларов. Это почти в семь раз больше, чем в 2010 году, когда прибыль в этой сфере составляла всего 10,5 миллионов.

Основной поток пациентов прибывает из Румынии, Украины, России, Германии, Польши, Израиля и США. Самыми востребованными направлениями остаются стоматология, пластическая хирургия, офтальмология, репродуктивные технологии (включая ЭКО) и восстановительное лечение.

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