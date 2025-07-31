В Сочи снесли незаконно построенную дачу в горах

Как выяснилось, ее построил 32-летний местный житель. Для строительства он выбрал живописное и уединенное место в горах, подальше от оживленных курортных зон, однако, не оформил официального разрешения.
Сотрудники городской администрации обратились в суд с иском о сносе незаконного сооружения, суд поддержал это решение.
Представитель судебных приставов уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, но хозяин дачи не отреагировал и продолжил пользоваться домом.
Нарушителя пять раз привлекали к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила восемь тысяч рублей. Кроме того, с мужчины взыскали исполнительский сбор в пять тысяч рублей и временно ограничили выезд за границу.
В результате должник самостоятельно демонтировал незаконно построенную дачу.