Лукашенко сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля, в четверг, на совещании с руководителями белорусских дипмиссий сказал, что 2025 год и следующие будут сложными. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— И этот год и следующие будут сложные! — заявил президент Беларуси.
По словам главы государства, давление и требования будут только повышаться. Александр Лукашенко, обращаясь к руководителям белорусских дипломатических миссий заявил:
— Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация!
Президент заметил, что это касается не только руководителей диппредставительств, но также и всего белорусского правительства. Он подчеркнул, что экономику необходимо удержать.
— Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время. Считайте, что мы живем в мирное время, когда нужна военная мобилизация, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о расширении дипломатического присутствия Беларуси.
Тем временем Лукашенко назвал судьбу резерва белорусских дипломатов, которые работали в западных странах.
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