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Лукашенко сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными

Лукашенко сказал, что 2025 году и следующие будут сложными.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля, в четверг, на совещании с руководителями белорусских дипмиссий сказал, что 2025 год и следующие будут сложными. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— И этот год и следующие будут сложные! — заявил президент Беларуси.

По словам главы государства, давление и требования будут только повышаться. Александр Лукашенко, обращаясь к руководителям белорусских дипломатических миссий заявил:

— Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация!

Президент заметил, что это касается не только руководителей диппредставительств, но также и всего белорусского правительства. Он подчеркнул, что экономику необходимо удержать.

— Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время. Считайте, что мы живем в мирное время, когда нужна военная мобилизация, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о расширении дипломатического присутствия Беларуси.

Тем временем Лукашенко назвал судьбу резерва белорусских дипломатов, которые работали в западных странах.

Кроме того, белорусские врачи рассказали о нижнем «почечном» давлении: что означает, оптимальные цифры, опасность высоких и низких значений, новые лекарства.

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