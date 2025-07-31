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Бесплатный Wi-Fi появился в парках Владивостока

Подключиться можно через «Госуслуги», СМС или звонок.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке заработал бесплатный Wi-Fi в восьми популярных парках и скверах. Теперь горожане и гости города могут выходить в интернет даже при нулевом балансе или проблемах с мобильной связью.

Для доступа в сеть нужно выбрать точку «VL_Parki_WiFi», а затем авторизоваться одним из удобных способов: через портал «Госуслуги», по СМС или звонку.

Этот проект призван сделать общественные пространства комфортнее для отдыха и работы на свежем воздухе. Власти планируют расширять зону покрытия, добавляя новые локации в ближайшее время.

Бесплатный интернет особенно актуален для туристов и тех, кто хочет оставаться на связи без лишних затрат. Теперь в парках Владивостока можно не только гулять, но и удобно пользоваться онлайн-сервисами.