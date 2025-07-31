Самарский ЦСК ВВС заключил пробный контракт с чемпионом ВХЛ Артемом Нечаевым

29-летний форвард присоединится к предсезонным сборам «летчиков».
Артем Нечаев родился в Санкт-Петербурге. С сезона 2013−2014 был в системе местного «Динамо». Выступал в МХЛ и ВХЛ. В розыгрыше 2017−2018 стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги.
В том чемпионате в 26 встречах собрал четыре очка (шайба и три ассиста). В ноябре 2024 года присоединился к «Тамбову». За него провел 38 матчей и отметился 12 результативными баллами (5+7).
«С хоккеистом заключен просмотровый контракт», — уточнили представители ЦСК ВВС.
На днях сообщали, что тольяттинец Даниил Рангаев уйдет из самарского клуба. Сотрудничество с 20-летним нападающим приостановили по соглашению сторон.
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