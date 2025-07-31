Стоматолог предупредила об опасности чистки зубов содой

Часто люди предпочитают соду зубной пасте, считая, что она мягче чистит и безопаснее для организма. Но по словам Кузиной, сода — агрессивное вещество. Она повреждает эмаль, слизистую оболочку рта и десны. Регулярная чистка содой со временем вызывает потемнение зубов и усиливает их чувствительность.