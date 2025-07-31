Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог предупредила об опасности чистки зубов содой

Применение пищевой соды для отбеливания зубов часто приводит к серьезным стоматологическим проблемам. Об этом РИАМО рассказала детский врач-стоматолог Екатерина Кузина.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com/CC0

Часто люди предпочитают соду зубной пасте, считая, что она мягче чистит и безопаснее для организма. Но по словам Кузиной, сода — агрессивное вещество. Она повреждает эмаль, слизистую оболочку рта и десны. Регулярная чистка содой со временем вызывает потемнение зубов и усиливает их чувствительность.

Специалист пояснила: после истончения эмали зубы остро реагируют на холодное, горячее, кислое и сладкое. Дополнительно сода нарушает pH-среду в полости рта, что может привести к дисбактериозу. Врач подчеркнула, что безопаснее и эффективнее проводить отбеливание у стоматолога, а не с помощью подручных средств.

Недавно эксперт рассказал о том, что кариес может передаваться между людьми через поцелуй: это происходит из-за обмена слюной. Причем в зоне риска находятся дети до трех лет.