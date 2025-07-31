Стоматолог предупредила об опасности чистки зубов содой

Часто люди предпочитают соду зубной пасте, считая, что она мягче чистит и безопаснее для организма. Но по словам Кузиной, сода — агрессивное вещество. Она повреждает эмаль, слизистую оболочку рта и десны. Регулярная чистка содой со временем вызывает потемнение зубов и усиливает их чувствительность.
Специалист пояснила: после истончения эмали зубы остро реагируют на холодное, горячее, кислое и сладкое. Дополнительно сода нарушает pH-среду в полости рта, что может привести к дисбактериозу. Врач подчеркнула, что безопаснее и эффективнее проводить отбеливание у стоматолога, а не с помощью подручных средств.
Недавно эксперт рассказал о том, что кариес может передаваться между людьми через поцелуй: это происходит из-за обмена слюной. Причем в зоне риска находятся дети до трех лет.