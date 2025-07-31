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Депутата ЗакСа Ленобласти арестовали за экстремистские посты в соцсетях

Мужчина проведет семь суток под арестом за пост восьмилетней давности.

Источник: Комсомольская правда

Сосноборский суд признал винновым депутата Заксобрания Ленинградской области Ивана Апостолевского в пропаганде экстремизма. Чиновника приговорили к семи суткам ареста за пост восьмилетней давности в соцсети «ВКонтакте».

Страницу Апостолевского тщательно изучили и выяснили, что в мае 2017 года он публиковал символику организаций, которые позже были признаны экстремистскими. За восемь лет пост посмотрело более 300 человек, а лайкнуло 43.

— В суде Апостолевский не признал вину, но не отрицал факта публикации, — рассказала Объединенная пресс-служба судов Ленобласти.

Суд учел, что спорный материал был удален, и признал это смягчающим обстоятельством. На основании представленных доказательств суд пришел к выводу о виновности депутата.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.