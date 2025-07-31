Военнослужащий Дмитрий Куляев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне специальной военной операции. Дмитрий Куляев работал в МВД города Иркутска кинологом, затем служил в Министерстве обороны РФ и был в горячих точках. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр района Геннадий Осодоев.
— С 2022 года Дмитрий находился в зоне СВО в качестве штурмовика и разведчика. Также был командиром разведгруппы и помогал своим товарищам выйти из-под огня, — поделился Геннадий Осодоев.
Лейтенант Куляев погиб в свой день рождения в возрасте 37 лет. К своим годам он имел четыре медали «За отвагу», медаль «За храбрость» второй степени, нагрудной знак «За боевые отличия». Администрация и Дума МО «Эхирит-Булагатский район» выражают соболезнования семье и друзьям бойца.
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