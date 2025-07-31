Военнослужащий Дмитрий Куляев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне специальной военной операции. Дмитрий Куляев работал в МВД города Иркутска кинологом, затем служил в Министерстве обороны РФ и был в горячих точках. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр района Геннадий Осодоев.