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Военнослужащий Дмитрий Куляев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Дмитрий был в звании штурмовика и разведчика, а также командиром разведгруппы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне специальной военной операции. Дмитрий Куляев работал в МВД города Иркутска кинологом, затем служил в Министерстве обороны РФ и был в горячих точках. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

— С 2022 года Дмитрий находился в зоне СВО в качестве штурмовика и разведчика. Также был командиром разведгруппы и помогал своим товарищам выйти из-под огня, — поделился Геннадий Осодоев.

Лейтенант Куляев погиб в свой день рождения в возрасте 37 лет. К своим годам он имел четыре медали «За отвагу», медаль «За храбрость» второй степени, нагрудной знак «За боевые отличия». Администрация и Дума МО «Эхирит-Булагатский район» выражают соболезнования семье и друзьям бойца.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске женщина сбила на автомобиле 4-летнего мальчика.