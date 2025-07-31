Омск прощается с легендарным преподавателем политеха

29 июля скончался один из первых выпускников кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» Омского государственного технического университета. О смерти Владимира Грунина — ученого, педагога с полувековым стажем — сообщила пресс-служба ОмГТУ.
Получив диплом в 1969 году, специалист начал карьеру ассистентом кафедры. Позже защитил кандидатскую диссертацию в Томском политехе и посвятил себя исследованиям в области углеродных материалов. Научные работы Грунина получили признание в научном сообществе.
С 1998 по 2022 год Владимир Кузьмич преподавал дисциплины, связанные с энергетикой. Омич оставил после себя десятки методических пособий. Коллеги и студенты запомнили педагога как человека, умевшего доступно объяснять сложные технические вопросы.
Прощальную церемонию организуют в храме святого Пантелеимона на улице Перелета.