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Омск прощается с легендарным преподавателем политеха

Из жизни ушел 85-летний Владимир Грунин.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

29 июля скончался один из первых выпускников кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» Омского государственного технического университета. О смерти Владимира Грунина — ученого, педагога с полувековым стажем — сообщила пресс-служба ОмГТУ.

Получив диплом в 1969 году, специалист начал карьеру ассистентом кафедры. Позже защитил кандидатскую диссертацию в Томском политехе и посвятил себя исследованиям в области углеродных материалов. Научные работы Грунина получили признание в научном сообществе.

С 1998 по 2022 год Владимир Кузьмич преподавал дисциплины, связанные с энергетикой. Омич оставил после себя десятки методических пособий. Коллеги и студенты запомнили педагога как человека, умевшего доступно объяснять сложные технические вопросы.

Прощальную церемонию организуют в храме святого Пантелеимона на улице Перелета.