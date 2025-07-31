Законы, вступающие в силу в августе 2025 года

Также вводится уголовная ответственность за надругательство над воинскими захоронениями и памятниками, посвящёнными погибшим при защите России и её интересов. Закон распространяется как на мемориалы на территории страны, так и за её пределами. За подобные действия будет грозить до пяти лет лишения свободы.