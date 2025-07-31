Законы, вступающие в силу в августе 2025 года

С 1 августа 2025 года в России начнут действовать новые законы, направленные на повышение безопасности граждан и защиту их прав. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
С 24 июня 2025 года несовершеннолетние от 14 до 18 лет смогут открыть банковский счет только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Исключение составят те, кто уже обладает полной дееспособностью — например, вступившие в брак или прошедшие процедуру эмансипации.
С 1 августа абоненты мобильной связи смогут отказаться от нежелательных рассылок. После получения соответствующего уведомления операторы будут обязаны прекратить отправку таких сообщений.
Также вводится уголовная ответственность за надругательство над воинскими захоронениями и памятниками, посвящёнными погибшим при защите России и её интересов. Закон распространяется как на мемориалы на территории страны, так и за её пределами. За подобные действия будет грозить до пяти лет лишения свободы.
По информации издания «Газеты.Ru», с 1 августа 2025 года также продлевается срок действия результатов ЕГЭ для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Начиная с 23 июля, они и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суд с целью установления юридически значимых фактов.
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