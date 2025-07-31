В Ростове движение по Университетскому до декабря сделают односторонним

Со 2 августа в центре Ростова введут односторонний режим движения. Об этом проинформировали в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.
Изменения затронут участок на Университетском от Малюгиной до Лермонтовской в южном направлении. Подчёркивается, что изменения в схеме движения призваны повысить пропускную способность дороги. Ограничение продлится до 10 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что в центре донской столицы почти на три месяца ограничат движение транспорта. Так, искать альтернативные пути проезда водителям придётся с 14 августа по 29 октября в границах Соборного на участке от Города Волос до Красноармейской.