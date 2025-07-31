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Взрослых и старшеклассников в Молдове будут сертифицировать на знание румынского языка

КИШИНЕВ, 31 июн — Sputnik. Национальный механизм сертификации навыков общения на румынском языке для взрослых и учащихся старших классов будет создан в Республике Молдова, соответствующий документ утвердило в среду правительство.

Источник: Sputnik.md

Так, оценка навыков будет проводиться посредством экзамена, состоящего из четырёх частей: аудирование, чтение, письмо и говорение. Максимальный балл, который можно получить, — 120, а уровень владения языком будет установлен в соответствии с европейскими стандартами: от начального до продвинутого (A1-C2).

Школьники-алолингвы после сдачи этого теста получат возможность освободиться от экзамена на степень бакалавра по румынскому языку.

Лица, успешно сдавшие оценочный экзамен, получат сертификат, выдаваемый в течение 10 рабочих дней со дня сдачи экзамена.

Сертификация навыков общения на румынском языке будет способствовать укреплению социальной сплоченности и профессиональной и образовательной интеграции людей, сдающих экзамен. Обеспечивая официальное признание уровня владения языком, этот механизм способствует созданию новых возможностей для участия в рынке труда, академической среде и общественной жизни.

заявили в правительстве

Министерство образования и исследований планирует ежегодно организовывать до четырёх сессий по оценке навыков общения на румынском языке с общим числом участников около 400 человек. На реализацию проекта будет выделено более 190 тысяч леев (около 10 тысяч евро).