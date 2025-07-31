Взрослых и старшеклассников в Молдове будут сертифицировать на знание румынского языка

Так, оценка навыков будет проводиться посредством экзамена, состоящего из четырёх частей: аудирование, чтение, письмо и говорение. Максимальный балл, который можно получить, — 120, а уровень владения языком будет установлен в соответствии с европейскими стандартами: от начального до продвинутого (A1-C2).
Школьники-алолингвы после сдачи этого теста получат возможность освободиться от экзамена на степень бакалавра по румынскому языку.
Лица, успешно сдавшие оценочный экзамен, получат сертификат, выдаваемый в течение 10 рабочих дней со дня сдачи экзамена.
Сертификация навыков общения на румынском языке будет способствовать укреплению социальной сплоченности и профессиональной и образовательной интеграции людей, сдающих экзамен. Обеспечивая официальное признание уровня владения языком, этот механизм способствует созданию новых возможностей для участия в рынке труда, академической среде и общественной жизни.
Министерство образования и исследований планирует ежегодно организовывать до четырёх сессий по оценке навыков общения на румынском языке с общим числом участников около 400 человек. На реализацию проекта будет выделено более 190 тысяч леев (около 10 тысяч евро).