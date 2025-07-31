Осуждена жительница Прикамья, накопившая более миллиона долгов по алиментам

Чусовской городской суд Пермского края вынес приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в неуплате средств на содержание детей.
Суд установил, что фигурантка, будучи матерью несовершеннолетнего, лишенной в отношении него родительских прав, уклонялась от уплаты алиментов. Женщина не принимала мер к трудоустройству. Кроме того, до возбуждения уголовного дела злоумышленница привлекалась к административной ответственности за неперечисление денежного содержания на сына.
Общая сумма задолженности превысила 1,3 млн рублей.
Суд приговорил виновную к лишению свободы на 6 месяцев, но это наказание было заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.