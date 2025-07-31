Москвички стали уделять больше внимания своему здоровью

— В последние годы мы наблюдаем устойчивую тенденцию: все больше москвичей начинают осознанно относиться к вопросам своего здоровья. Это особенно важно, поскольку формирование культуры профилактики и внимательного отношения к себе — не просто модный тренд, а необходимое условие для сохранения здоровья нации. Радует, что интерес к регулярным обследованиям и медицинской грамотности растет как среди женщин, так и среди мужчин, — рассказала заведующая маммологическим центром, кандидат медицинских наук Мария Карпова.