Москвички стали уделять больше внимания своему здоровью. Об этом «Вечерней Москве» рассказали эксперты сети многопрофильных клиник «К+31» на основе статистики исследований маммологии в первом полугодии 2025 года к этому же периоду 2024 года.
Так, в 2025 году жительницы столицы проходят медицинские обследования на 23 процента чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среди возрастных групп наибольшее внимание диагностике молочных желез уделяют женщины в возрасте 40−44 лет (19,1 процента) и 45−49 лет (16,9 процента), за которыми следуют группы 35−39 лет (15,2 процента) и 50−54 лет (12,9 процента).
Также отмечается рост общего числа индивидуальных чекапов организма на 14,3 процента в первом полугодии 2025 года. При этом 59 процентов всех проведенных обследований приходится на женщин, а 41 процент — на мужчин.
— В последние годы мы наблюдаем устойчивую тенденцию: все больше москвичей начинают осознанно относиться к вопросам своего здоровья. Это особенно важно, поскольку формирование культуры профилактики и внимательного отношения к себе — не просто модный тренд, а необходимое условие для сохранения здоровья нации. Радует, что интерес к регулярным обследованиям и медицинской грамотности растет как среди женщин, так и среди мужчин, — рассказала заведующая маммологическим центром, кандидат медицинских наук Мария Карпова.
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