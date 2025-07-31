Полуденный выстрел прогремел в Хабаровске 31 июля в честь годовщины ВВО

В Хабаровске 31 июля прозвучал полуденный выстрел в честь 107-й годовщины образования Дальневосточного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Орудие разместили на берегу Амура рядом с ареной «Ерофей» — рядом был установлен флагшток высотой 50 метров, на котором подняли государственный флаг России. Выстрел произвёл временно исполняющий обязанности командующего Восточным военным округом генерал-лейтенант Михаил Носулев.
На церемонии присутствовали представители командования, власти края, участники движения «Юнармия» и жители города. В мероприятии также участвовали оркестр и рота почётного караула штаба округа.
«После проведения выстрела генерал-лейтенант Михаил Носулев сделал памятную запись в книге полуденного выстрела. В своем выступлении он поздравил военнослужащих округа с праздником и отметил мужество и героизм воинов-дальневосточников при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной операции», — рассказали в ВВО.
Гильзу от выстрела планируют передать в военно-исторический музей. Подобная церемония уже проходила в мае в честь Дня города — тогда выстрел сделал губернатор Дмитрий Демешин. Инициатива регулярных полуденных выстрелов принадлежит самому Михаилу Носулеву и была поддержана главой края.