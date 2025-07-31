Полуденный выстрел прогремел в Хабаровске 31 июля в честь годовщины ВВО

«После проведения выстрела генерал-лейтенант Михаил Носулев сделал памятную запись в книге полуденного выстрела. В своем выступлении он поздравил военнослужащих округа с праздником и отметил мужество и героизм воинов-дальневосточников при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной операции», — рассказали в ВВО.