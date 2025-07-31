Украденные часы Киану Ривза нашли в Чили

Похищенные в декабре 2023 года часы были найдены во время рейдов по ликвидации преступной группировки. По данным полиции, злоумышленники отключили сигнализацию и проникли в дом актера через окно. Предполагается, что они причастны к серии краж в Голливудских холмах, включая более одного эпизода в доме Ривза.