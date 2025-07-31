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Украденные часы Киану Ривза нашли в Чили

По данным СМИ, сам актер опознал свои часы. Власти Чили сообщили об аресте 21-летнего мужчины по подозрению в краже.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Чилийские правоохранители вернули Федеральному бюро расследований США шесть дорогих часов, украденных из дома актера Киану Ривза, сообщает Deadline. Среди них — часы Rolex стоимостью 9 тысяч долларов (более 730 тысяч рублей). и уникальный экземпляр с гравировкой «JW4». Эти часы Ривз подарил своим каскадерам — участникам съемочной группы фильма «Джон Уик 4».

Похищенные в декабре 2023 года часы были найдены во время рейдов по ликвидации преступной группировки. По данным полиции, злоумышленники отключили сигнализацию и проникли в дом актера через окно. Предполагается, что они причастны к серии краж в Голливудских холмах, включая более одного эпизода в доме Ривза.

Общая стоимость коллекции составила 125 тысяч долларов (более 10 млн рублей), подтвердил глава отдела расследований ограблений полиции Чили Марсело Варас.