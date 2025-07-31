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Прокурором Ростова-на-Дону назначили Валерия Поцелуйко

В Ростове-на-Дону стало известно о назначении нового прокурора города.

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Источник: Комсомольская правда

Валерия Поцелуйко назначили на пост прокурора Ростова-на-Дону. Об этом стало известно сегодня, 31 июля, информация поступила от осведомленного источника. Отметим, официально в надзорном ведомстве кадровую перестановку еще не подтверждали.

Известно, что специалист окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. В органах прокуратуры работает с марта 2005 года.

В разные годы занимал должности следователя Лиховской транспортной прокуратуры, старшего следователя Ростовской транспортной прокуратуры, был старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры в Южной транспортной прокуратуре.

Также Валерий Поцелуйко занимал посты заместителя прокурора Батайска, прокурора города Гуково и прокурора Октябрьского района Ростова-на-Дону.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором России, прокурором Ростовской области и Южным транспортным прокурором. В 2012 году стал победителем конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший заместитель городского (районного) прокурора прокуратуры области».

Напомним, предыдущий прокурор Ростова-на-Дону Олег Фрикель покинул пост по собственному желанию в феврале 2025 года.

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