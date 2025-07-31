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Более миллиона квадратных метров жилья ввели в строй в Иркутской области

Это на 28% больше, чем годом ранее.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала 2025 года в Иркутской области ввели в строй 1 094 тысячи кв. м жилья. Это на 28% больше, чем годом ранее. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, наиболее заметен рост строительства загородных домов и в сельской местности.

Население Приангарья показывает высокую активность в строительстве собственного жилья. Благодаря личным сбережениям и кредитам, жители построили 990 тысяч кв. метров, что составляет 91% от общего объема ввода в регионе.

— Иркутский район занимает первое место среди муниципальных образований по объему введенного в эксплуатацию квартир. Показатель в семь раз превышает средний по области, — уточнили в Иркутскстате.

Ольхонский и Шелеховский районы заняли второе и третье места по объему введенного жилья, с показателями 1 202 и 919 квадратных метров на каждую тысячу человек.