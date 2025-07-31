Более миллиона квадратных метров жилья ввели в строй в Иркутской области

С начала 2025 года в Иркутской области ввели в строй 1 094 тысячи кв. м жилья. Это на 28% больше, чем годом ранее. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, наиболее заметен рост строительства загородных домов и в сельской местности.