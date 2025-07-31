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Остановку «Памятник Партизанам» в направлении аэропорта временно перенесут

До завершения дорожных работ в районе бывшей остановки посадка и высадка пассажиров маршрутов № 1, 2, 9, 26, 28, 35, 68, 85 будет осуществляться на остановке «Памятник партизанам» в районе дома № 132 по улице Карла Маркса.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили в городском управлении промышленности и транспорта.

Уточнить информацию можно у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.