В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости из-за увеличения пенсионного возраста

С 2023 по 2028 год темп повышения ускорился: возраст выхода на пенсию увеличивается на один год ежегодно. В результате этого изменения пенсионеры получают право на оформление страховой пенсии по старости только через год, а не каждый год, как ранее. Так, новые выходы на пенсию были зафиксированы в 2024 году, следующими станут 2026 и 2028 годы.