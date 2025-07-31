Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости из-за увеличения пенсионного возраста

В 2025 году в России граждане не выходят на пенсию по старости, так как продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста, установленное федеральным законодательством.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В 2025 году в России граждане не выходят на пенсию по старости, так как продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста, установленное федеральным законодательством.

Согласно принятому графику, с 2019 по 2022 год пенсионный возраст увеличивался постепенно на шесть месяцев каждый год. Это позволяло ежегодно направлять определённую группу граждан на пенсию.

С 2023 по 2028 год темп повышения ускорился: возраст выхода на пенсию увеличивается на один год ежегодно. В результате этого изменения пенсионеры получают право на оформление страховой пенсии по старости только через год, а не каждый год, как ранее. Так, новые выходы на пенсию были зафиксированы в 2024 году, следующими станут 2026 и 2028 годы.

В эти периоды на пенсию смогут выйти женщины 1966−1968 годов рождения и мужчины 1961−1963 годов рождения.

Основой для поэтапного перехода стал федеральный закон № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года, в котором обозначено, что реформа рассчитана на десятилетний срок с 2019 по 2028 год. В 2026 году на пенсию, согласно графику, смогут выйти женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения.

Ранее мы писали, что в Госдуме напомнили о вступающих в силу с 1 августа 2025 года законах.