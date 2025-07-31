В Красноярске модернизируют систему мониторинга качества воздуха

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Министерство экологии Красноярского края приступило к модернизации автоматизированного поста наблюдения «Красноярск-Солнечный». Этот пост обеспечивает круглосуточный мониторинг уровня бенз (а)пирена, диоксида серы, сероводорода и других загрязняющих веществ в микрорайоне Солнечный краевой столицы.
С момента его запуска прошло более 10 лет, и оборудование нуждается в обновлении. Юлия Гуменюк, первый заместитель министра экологии, сообщила: «В рамках федерального проекта “Чистый воздух” нацпроекта “Экологическое благополучие” мы модернизируем систему мониторинга качества атмосферного воздуха. Новое оборудование отечественного производства с современными технологиями повысит надежность системы. Также будет расширен список контролируемых загрязняющих веществ, добавятся формальдегид и взвешенные частицы».
Краевая сеть мониторинга продолжает развиваться. В Емельяновском муниципальном округе завершается подготовка к установке нового поста наблюдения, который планируется смонтировать осенью 2025 года. Этот объект позволит отслеживать выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий и частного сектора в пригороде Красноярска.
На данный момент в Красноярском крае функционируют 17 автоматизированных постов, из которых семь расположены в Красноярске — в микрорайонах Солнечный, Северный, Покровка, Ветлужанка, Черемушки, а также в Кировском и Свердловском районах. Стационарные посты обеспечивают непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха и определяют метеорологические параметры, включая скорость ветра, атмосферное давление, температуру и влажность.
В этом году сеть мониторинга будет дополнена новыми сигнальными датчиками, которые установят в микрорайонах Северный и Солнечный для контроля содержания сероводорода в воздухе.
Информацию о текущей экологической ситуации можно найти на сайте краевого Центра мониторинга, где данные с постов обновляются каждые 20 минут. В случае выявления экологических правонарушений гражданам рекомендуется обращаться на круглосуточную горячую линию министерства по номеру: 8−800−20−11−116.