В Красноярске модернизируют систему мониторинга качества воздуха

На данный момент в Красноярском крае функционируют 17 автоматизированных постов, из которых семь расположены в Красноярске — в микрорайонах Солнечный, Северный, Покровка, Ветлужанка, Черемушки, а также в Кировском и Свердловском районах. Стационарные посты обеспечивают непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха и определяют метеорологические параметры, включая скорость ветра, атмосферное давление, температуру и влажность.