Самым красивым селом Воронежской области признали хутор Пасеково

Стали известны итоги конкурса на самое красивое село Воронежской области. В этом году в ежегодном конкурсе Воронежской области победил хутор Пасеково Кантемировского муниципального района.
Призерами конкурса стали также:
— село Ярки Новохоперского района;
— село Пески Петропавловского района;
— село Истобное Репьевского района;
— село Новая Чигла Таловского района;
— посёлок Есипово Терновского района;
— село Костенки Хохольского района.
Победитель конкурса получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призерам вручат по 300 тысяч рублей.