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Самым красивым селом Воронежской области признали хутор Пасеково

Победитель конкурса получит грант на 2 миллиона.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: правительство Воронежской области

Стали известны итоги конкурса на самое красивое село Воронежской области. В этом году в ежегодном конкурсе Воронежской области победил хутор Пасеково Кантемировского муниципального района.

Призерами конкурса стали также:

— село Ярки Новохоперского района;

— село Пески Петропавловского района;

— село Истобное Репьевского района;

— село Новая Чигла Таловского района;

— посёлок Есипово Терновского района;

— село Костенки Хохольского района.

Победитель конкурса получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призерам вручат по 300 тысяч рублей.