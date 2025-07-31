В ДНР вынесли приговор мужчине по делу о госизмене

В суде было установлено, что в сентябре 2023 года Сыров, являясь гражданином Украины, находясь в Мариуполе по месту своего проживания, установил контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. По указанию куратора он собирал, хранил и передавал фото- и видеозаписи с географическими координатами мест размещения военной техники и личного состава российской военной организации.